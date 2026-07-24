Strategie commerciali Il nuovo corso gratuito per tecnici superiori

Da lanazione.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un corso gratuito per tecnici superiori mira a preparare professionisti in grado di supportare le aziende nella distribuzione moderna e nell’innovazione digitale. Il percorso formativo si concentra sull’evoluzione dei consumi e sulle nuove strategie commerciali, offrendo competenze pratiche già applicabili. La formazione si rivolge ai giovani e alle imprese, che trovano sempre più difficile reperire figure specializzate in questi settori.

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Un corso che punta a formare professionisti in grado di accompagnare le aziende nelle sfide della distribuzione moderna, dell’ innovazione digitale e dell’evoluzione dei consumi, fornendo ai giovani competenze immediatamente spendibili ed alle imprese figure sempre più difficili da reperire. Sono gli obiettivi che si pone il progetto " RE.MA. – Strategia Commerciale e Retail Management ", il nuovo corso biennale gratuito dedicato alla formazione di tecnici superiori per la strategia commerciale promosso da Fondazione ITS SATI Academy. Un progetto presentato ieri mattina a Palazzo Banci Buonamici, alla presenza dei vertici di Confcommercio Pistoia e Prato, dell’assessore regionale Alessandra Nardini, del presidente Its Sati Claudio Terrazzi e del presidente della Provincia di Prato Simone Calamai. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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