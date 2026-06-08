Tecnici meccanici per yachting e industria | nelle Marche aperte le iscrizioni al corso gratuito con stage e apprendistato

Notizia in breve

Sono aperte le iscrizioni a un corso gratuito dedicato alla formazione di tecnici meccanici specializzati in progettazione e produzione, con un focus su yachting e settore industriale. Il percorso prevede anche uno stage e un apprendistato. La formazione si rivolge a persone interessate a lavorare nel settore della cantieristica e dell’industria meccanica nelle Marche. Le iscrizioni sono aperte fino a esaurimento posti.