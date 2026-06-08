Tecnici meccanici per yachting e industria | nelle Marche aperte le iscrizioni al corso gratuito con stage e apprendistato
Sono aperte le iscrizioni a un corso gratuito dedicato alla formazione di tecnici meccanici specializzati in progettazione e produzione, con un focus su yachting e settore industriale. Il percorso prevede anche uno stage e un apprendistato. La formazione si rivolge a persone interessate a lavorare nel settore della cantieristica e dell’industria meccanica nelle Marche. Le iscrizioni sono aperte fino a esaurimento posti.
ANCONA- Nuove opportunità per il futuro della cantieristica e della progettazione industriale nelle Marche con l'apertura delle iscrizioni al corso gratuito dedicato alla formazione di Tecnici meccanici per progettazione e produzione: tecnico esperto di meccanica per il settore yachting and. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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