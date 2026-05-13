Trump in Cina per il summit con Xi Jinping | 5 scenari del vertice su guerra strategie commerciali e Taiwan

Da fanpage.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente degli Stati Uniti si trova in Cina per partecipare a un vertice con il leader cinese, segnando il ritorno nel paese dopo nove anni. Durante questa visita, sono previsti incontri che toccheranno temi come le tensioni sulla guerra, le strategie commerciali e la questione di Taiwan. Negli ultimi anni, gli Stati Uniti hanno registrato una perdita di 90 miliardi di esportazioni, oltre a essere coinvolti in diverse crisi internazionali e a fornire armi all’isola di Taiwan.

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A 9 anni dall’ultima visita, il Presidente USA torna a Pechino dopo aver perso 90 miliardi di export, incendiato Hormuz e fornito 11 miliardi di armi a Taiwan. Trump arriva per mostrare forza, ma Xi accumula vantaggio. Dietro il summit non c’è una nuova pace: c’è un G2 sempre più esplicito, dove le superpotenze trattano tra loro mentre l’ordine multilaterale si sfalda.🔗 Leggi su Fanpage.it

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