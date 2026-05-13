Trump in Cina per il summit con Xi Jinping | 5 scenari del vertice su guerra strategie commerciali e Taiwan

Il presidente degli Stati Uniti si trova in Cina per partecipare a un vertice con il leader cinese, segnando il ritorno nel paese dopo nove anni. Durante questa visita, sono previsti incontri che toccheranno temi come le tensioni sulla guerra, le strategie commerciali e la questione di Taiwan. Negli ultimi anni, gli Stati Uniti hanno registrato una perdita di 90 miliardi di esportazioni, oltre a essere coinvolti in diverse crisi internazionali e a fornire armi all’isola di Taiwan.

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A 9 anni dall’ultima visita, il Presidente USA torna a Pechino dopo aver perso 90 miliardi di export, incendiato Hormuz e fornito 11 miliardi di armi a Taiwan. Trump arriva per mostrare forza, ma Xi accumula vantaggio. Dietro il summit non c’è una nuova pace: c’è un G2 sempre più esplicito, dove le superpotenze trattano tra loro mentre l’ordine multilaterale si sfalda.🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video VERDICT: Iran and UAE Meet in Delhi — BRICS Defies Western Fracture Narrative Notizie correlate Trump in Cina: arrivano i blindati per il vertice con Xi Jinping? Cosa scoprirai Come influenzerà la crisi iraniana gli accordi commerciali tra Trump e Xi? Perché la questione di Taiwan blocca ogni possibile... “La Cina si è rimessa in sesto”: così Xi Jinping si prepara al vertice con Donald TrumpNon è ancora cominciato ma molti commentatori prevedono che il vertice, atteso nei prossimo due giorni, tra Donald Trump e Xi Jinping, si concluderà... Temi più discussi: Trump a Pechino dopo 9 anni. Cosa significa per l'Italia; Trump in Cina, l'entusiasmo da pre-partenza: Non vedo l'ora di essere lì, Xi rispettato da tutti; Donald Trump andrà in Cina portandosi dietro una montagna di problemi (e di debiti); Trump-Xi, oggi il tycoon in Cina: timori in Asia e occhi puntati su Taiwan. Trump è in viaggio in Cina per incontrare Xi Jinping. È accompagnato da una delegazione di cui fanno parte: 1. Elon Musk, Tesla e SpaceX CEO 2. Jensen Huang, Nvidia CEO 3. Tim Cook, Apple CEO 4. Larry Fink, BlackRock CEO 5. Stephen Schwarzman, Bl x.com La Cina vede sempre più l'America di Trump come un impero in declino (Articolo regalo) reddit Trump vola in Cina da Xi Jinping in una fase di debolezza: non solo Iran e Taiwan, sul tavolo anche una lunga tregua commercialeLa tanto attesa visita del presidente statunitense Donald Trump in Cina, che sarebbe dovuta avvenire tra la fine di marzo e l’inizio di aprile, sta per iniziare, dopo un’assenza che dura dal 2017. Nel ... ilfattoquotidiano.it Usa-Cina, Trump oggi a Pechino per il summit con Xi: cosa c'è sul tavoloDonald Trump oggi in Cina per l'atteso summit con Xi Jinping. Tuttavia, dopo il volo a bordo dell'Air Force One partito nel pomeriggio di ieri da Washington, nel programma diffuso dalla Casa Bianca no ... adnkronos.com