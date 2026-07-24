Nel territorio dell’Alessandrino, un gregge di pecore è stato trovato morto dopo aver pascolato in un campo di sorgo. Le alte temperature hanno causato la formazione di un veleno nel raccolto, che ha provocato l’avvelenamento delle pecore. Il numero preciso delle vittime non è stato ancora comunicato. Le autorità stanno indagando per accertare eventuali responsabilità. Nessun altro animale o persona è rimasto coinvolto finora.

AGI - Il caldo record ha trasformato il sorgo di un campo, in cui un gregge aveva cercato un po' di refrigerio, in un veleno sprigionato dal sorgo - a causa delle alte temperature - che ha causato una strage di pecore. Lo rende noto l'Istituto zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. È accaduto nelle campagne dell'Alessandrino, dove quella che avrebbe dovuto essere solo una sosta per un pasto fresco dopo settimane di caldo asfissiante si è trasformata, invece, in una trappola mortale per un gregge di circa mille pecore. Il bilancio è drammatico: oltre 50 animali sono morti nel giro di pochi minuti in un campo di grano da poco mietuto. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Strage di pecore nell'Alessandrino, avvelenate mentre pascolavano

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