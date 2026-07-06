Denaro dello droga trasformato in 50 lingotti d’oro per quasi venti milioni | indagata coppia residente nell’Alessandrino

Da ilgiorno.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una coppia residente nell’Alessandrino è stata indagata dopo che è stato scoperto un traffico di denaro proveniente dallo spaccio di droga, trasformato in 50 lingotti d’oro per un valore di quasi 20 milioni di euro. Contestualmente, i finanzieri del comando provinciale di Milano e del Servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata hanno sequestrato beni per circa un milione di euro in Kosovo, eseguendo un provvedimento della Procura di Milano.

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Milano, 06 luglio – Sequestrati beni per un milione di euro in Kosovo dai finanzieri del comando provinciale di Milano e del Servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata che hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro su delega della Procura di Milano. https:www.ilgiorno.itmilanocronacaspaccio-droga-spagna-torino-milano-sesto-san-giovanni-monza-qrpmpy5n L'indagine, in collaborazione con la Gendarmeria Nazionale - Sezione di Analisi e Ricerca di Marsiglia, mediante il coordinamento di Eurojust ed Europol, è connessa ad un precedente intervento nel settembre 2025 quando erano stati sequestrati beni e denaro per oltre 30 milioni di euro, riconducibili ad una banda transnazionale dedita al riciclaggio dei proventi del narcotraffico in territorio francese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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