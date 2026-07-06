Una coppia residente nell’Alessandrino è stata indagata dopo che è stato scoperto un traffico di denaro proveniente dallo spaccio di droga, trasformato in 50 lingotti d’oro per un valore di quasi 20 milioni di euro. Contestualmente, i finanzieri del comando provinciale di Milano e del Servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata hanno sequestrato beni per circa un milione di euro in Kosovo, eseguendo un provvedimento della Procura di Milano.

Milano, 06 luglio – Sequestrati beni per un milione di euro in Kosovo dai finanzieri del comando provinciale di Milano e del Servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata che hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro su delega della Procura di Milano. https:www.ilgiorno.itmilanocronacaspaccio-droga-spagna-torino-milano-sesto-san-giovanni-monza-qrpmpy5n L'indagine, in collaborazione con la Gendarmeria Nazionale - Sezione di Analisi e Ricerca di Marsiglia, mediante il coordinamento di Eurojust ed Europol, è connessa ad un precedente intervento nel settembre 2025 quando erano stati sequestrati beni e denaro per oltre 30 milioni di euro, riconducibili ad una banda transnazionale dedita al riciclaggio dei proventi del narcotraffico in territorio francese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Denaro dello droga trasformato in 50 lingotti d’oro per quasi venti milioni: indagata coppia residente nell’Alessandrino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Old Mans Legacy That Transformed Coreys Life: 9 Inherited Assets

Notizie e thread social correlati

Il tesoro di lingotti d'oro nascosto nell'auto, sequestro da 1 milione di euro: coppia kosovara arrestataUna coppia kosovara residente in provincia di Alessandria è stata arrestata in Francia.

Como, controlli al valico di Brogeda: nell'auto dei finti turisti trovati 12 diamanti e lingotti d'oroDurante controlli al valico di Brogeda, militari della Guardia di finanza e personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno intercettato...

Temi più discussi: Ventiduenne con la cocaina in auto fermato ad Arcisate; SAN PRISCO - Sorpreso a spacciare, arrestato: sequestrati anche droga, denaro e materiale per il confezionamento; Otranto, cercavano un Rolex e trovano droga: arresto e maxi sequestro.

Riciclavano i soldi della droga trasformandoli in lingotti d'oro: sequestrato un altro milione di euro ai narcos del KosovoIl denaro del narcotraffico veniva stipato in casa e fuso grazie a fonderie compiacenti: l'ultimo blitz della Finanza congela un milione in Kosovo ... milanotoday.it

Camper trasformato in centrale dello spaccio vicino al supermercato: scatta il blitz della FinanzaCASTELFRANCO VENETO - Un camper utilizzato come base per preparare e vendere droga, clienti ricevuti a ogni ora del giorno e della notte e un’attività di spaccio documentata dai finanzieri fino all’ar ... nordest24.it