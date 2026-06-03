Tra metà e fine aprile sono stati trovati almeno 23 lupi morti nel Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Le analisi sulle carcasse hanno rivelato la presenza di fitofarmaci agricoli nelle esche avvelenate. La procura sta indagando su possibili responsabilità di agricoltori e aziende che risultano escluse dai fondi europei destinati alla gestione ambientale.

Fitofarmaci agricoli nelle esche avvelenate. Così sono morti almeno 23 lupi nel Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise tra la metà e la fine di aprile. Oltre ai grandi carnivori, anche poiane e volpi. È a una svolta l’inchiesta sui lupi uccisi tra i territori di Alfedena, Villetta Barrea, Pescasseroli e ai confini dell’area protetta in Marsica, in provincia dell’Aquila. Grazie al lavoro dell’Istituto Zooprofilattico di Teramo e al Centro di Medicina Forense Veterinaria di Grosseto, la Procura della Repubblica di Sulmona – il cui procuratore capo Luciano D’Angelo ha assunto il coordinamento delle indagini – è a conoscenza del fatto che tutti i bocconi avvelenati contenevano i preparati destinati all’uso agricolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Strage di lupi nel Parco d’Abruzzo, fitofarmaci nelle esche avvelenate: la Procura punta su agricoltori e aziende escluse dai fondi Ue

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dieci lupi morti nel Parco d’Abruzzo, il direttore Sammarone: “Con esche avvelenate è strage di specie protette”Nel Parco d'Abruzzo sono stati trovati morti dieci lupi nel corso delle ultime settimane, in prossimità delle aree di Alfedena e Pescasseroli.

Stesso veleno per i 23 lupi uccisi in Abruzzo: si indaga su fitofarmaci e fondi europeiSono in corso indagini sui 23 lupi trovati morti nel Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, tra Alfedena, Villetta Barrea, Pescasseroli e la...

Temi più discussi: Strage dei lupi nel Pnalm, spuntano i primi testimoni; 23 lupi avvelenati nel Parco d'Abruzzo: svolta nelle indagini; Avvelenati 23 lupi, poiane e volpi: il veleno usato è lo stesso, si indaga su fitofarmaci e fondi europei; Strage di api: ''E' stata causata dalla stupidità e dall'ignoranza di qualcuno''.

Modena, Salim El Koudri ha cercato sul web come fare una strage con l’auto... Non una ricerca casuale. Non una curiosità da social. Ricerche precise, scaricamenti di contenuti, studio delle modalità operative. La stessa tecnica usata dai lupi solitari add x.com

Un leopardo che ci osserva da un albero nel Serengeti reddit

Strage di lupi nel Parco d’Abruzzo: cinque esemplari trovati morti, ipotesi velenoCinque lupi sono stati trovati morti all’interno del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, nel territorio del Comune di Alfedena, in provincia dell’Aquila. Il ritrovamento è avvenuto nella ... blitzquotidiano.it

Strage di lupi e grifoni: Avvelenati. E’ allarme rosso al Parco D’AbruzzoTre lupi e 4 grifoni uccisi col veleno nel Parco Nazionale d’Abruzzo. E’ successo a Cocullo, in provincia de L’Aquila e la notizia è stata resa nota dall’Associazione Rewilding Apennines, lo scorso 5 ... affaritaliani.it