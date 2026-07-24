Strade & cantieri prime rimozioni in Umbria Anas sospende i lavori per l’estate

Notizia in breve

In Umbria, durante il primo fine settimana di agosto, Anas ha sospeso i lavori su 31 dei 42 cantieri aperti sulle principali strade regionali. La sospensione riguarda le attività di cantiere in vista della stagione estiva, con l’obiettivo di ridurre i disagi ai viaggiatori. Le rimozioni temporanee sono state effettuate in modo da permettere il transito senza ostacoli, mentre i cantieri ancora attivi sono stati individuati per eventuali riprese successivamente. La riapertura completa delle aree di lavoro non è stata ancora comunicata.