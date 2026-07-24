Strade & cantieri prime rimozioni in Umbria Anas sospende i lavori per l’estate
In Umbria, durante il primo fine settimana di agosto, Anas ha sospeso i lavori su 31 dei 42 cantieri aperti sulle principali strade regionali. La sospensione riguarda le attività di cantiere in vista della stagione estiva, con l’obiettivo di ridurre i disagi ai viaggiatori. Le rimozioni temporanee sono state effettuate in modo da permettere il transito senza ostacoli, mentre i cantieri ancora attivi sono stati individuati per eventuali riprese successivamente. La riapertura completa delle aree di lavoro non è stata ancora comunicata.
Perugia, 24 luglio 2026 – Il primo vero fine settimana vacanziero, coincide con la rimozione di 31 cantieri su 42 totali da parte di Anas sulle principali strade umbre. Si comincia allora con il raccordo Terni-Orte e dal viadotto Castagnola: il cantiere, attualmente attivo in carreggiata direzione Cesena per la sostituzione degli appoggi e dei ritegni sismici, verrà completamente rimosso il 31 luglio. Via anche il cantiere all’innesto della E45 Terni-Perugia attivato per il risanamento profondo della pavimentazione stradale sulla carreggiata Nord sarà rimosso il 25 luglio. Nel viadotto Cesi ci sono lavori di miglioramento sismico sulla carreggiata Nord (direzione Perugia) che verranno sospesi, il 31 luglio, consentendo anche la contestuale riapertura dello svincolo di San Gemini Nord. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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