Lazio Anas avvia i lavori sulla SS675 Umbro-Laziale | nuovi cantieri dal 19 maggio

L'Anas ha annunciato l'avvio dei lavori di manutenzione lungo la strada statale 675 “Umbro-Laziale” nel Lazio. I cantieri saranno aperti a partire dal 19 maggio e riguarderanno diverse aree lungo la tratta. La durata prevista dei lavori e le eventuali deviazioni non sono state ancora comunicate. La strada rappresenta un collegamento importante tra le zone dell’interno e la costa, e le operazioni di manutenzione sono finalizzate al miglioramento delle condizioni di percorrenza.

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Civitavecchia, 15 maggio 2026 – Proseguono nel Lazio i lavori di manutenzione programmata lungo la strada statale 675 “Umbro-Laziale”. Anas, società del Gruppo FS Italiane, ha confermato il regolare avanzamento degli interventi per il ripristino del piano viabile sull’arteria. Nel corso della settimana sono state completate le attività di rifacimento della pavimentazione stradale in corrispondenza dello svincolo Faul-Bagni, in direzione Terni, al km 61,800. Da martedì 19 maggio 2026, il piano dei lavori sarà esteso progressivamente ad altri tratti della statale. I nuovi cantieri interesseranno lo svincolo di Viterbo Nord, al km 55,500 in direzione Civitavecchia, e il tratto compreso tra il km 40,100 e il km 42,600, sia sulla carreggiata destra in direzione Civitavecchia sia sulla carreggiata sinistra in direzione Terni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Elisoccorso verso Rende: nuovi cantieri ANAS spingono il cambio di base? Cosa scoprirai Perché i cantieri ANAS rendono l'attuale base di Zumpano insicura? Come influirà il nuovo hub ospedaliero sui tempi di soccorso?... Fondo Valle Isclero, nuovi lavori Anas entro giugno“Ho avuto rassicurazioni direttamente da Anas che nelle prossime settimane, non più tardi di inizio giugno, verranno avviati nuovi interventi di...