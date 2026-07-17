Estate sicura 2026 Anas rimuove 8 cantieri su 10 per favorire le partenze

Durante l’estate 2026, Anas ha rimosso otto cantieri su dieci per facilitare le partenze. Nel Lazio, dei 22 cantieri in attività alla fine di giugno, 17 sono stati eliminati, permettendo di riaprire circa 29 chilometri di strade. La decisione fa parte del piano “Estate sicura 2026” e riguarda principalmente interventi in corso sulla rete stradale regionale. La riduzione dei cantieri mira a migliorare la circolazione durante il periodo estivo.

Quasi otto cantieri su dieci rimossi per favorire le partenze estive. È il risultato del piano “Estate sicura 2026” messo a punto da Anas ( società del Gruppo FS) nel Lazio, dove dei 22 cantieri inamovibili attivi a fine giugno, 17 sono stati ridotti consentendo di riaprire circa 29 chilometri di strade. Durante l’esodo resteranno così operativi solo 5 cantieri, concentrati su circa 22 chilometri di rete, contro i 51 interessati inizialmente dai lavori. Una scelta studiata per fluidificare il traffico nei periodi più critici dell’estate e limitare il più possibile rallentamenti e code lungo le principali arterie regionali. Scatta anche nel Lazio il Piano Estate Sicura 2026 di Anas (Gruppo FS), predisposto per agevolare gli spostamenti lungo la rete stradale nazionale nel periodo di maggiore intensità del traffico. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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