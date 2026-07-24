I rider di Padova hanno avviato una protesta bloccando il lavoro durante le ore più calde della giornata. Secondo quanto riferito, guadagnano circa 20 euro al giorno e non riescono a coprire le spese di vita. La protesta include richieste di fondi di sostegno in risposta a eventi meteorologici estremi. Alcuni lavoratori si sono ritrovati a rimanere fermi per diverse ore a causa delle alte temperature.

Il «mondo» è lo stesso, ma le condizioni sono decisamente diverse. Per informazioni chiedere a chi è costretto a stare «fermo ai box» per quattro ore quando il sole è a picco e l’afa non dà tregua: un centinaio di rider provenienti da tutto il Veneto e impiegati dalle piattaforme di delivery (ovvero coloro che consegnano il cibo a casa, per intenderci) si sono radunati nella mattinata di venerdì 24 luglio davanti alla Prefettura di Padova – su «chiamata alle armi» della Cgil – per protestare a livello regionale. Non tanto contro il blocco dalle 12.30 alle 16 nei giorni di massima allerta per il pericolo caldo (come sancito dalle linee guida della Regione), quanto per la mancanza di adeguati ammortizzatori sociali per chi, in quell’arco di tempo, non può consegnare cibo e bevande. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Stop al lavoro nelle ore calde, protesta dei rider a Padova: «Così guadagni di 20 euro al giorno, non riusciamo a vivere. Ora fondi di sostegno per eventi meteo»

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RAI3 TGR LOMBARDIA - Troppo caldo: stop alle consegne dei rider dalle 12.30 alle 16 - (07-07-2026)

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