Milano il Comune ferma i rider nelle ore più calde E i sindacati chiedono strumenti di sostegno per compensare i guadagni persi

A Milano, il Comune ha disposto il divieto di consegne da parte dei rider durante le ore più calde della giornata. I sindacati chiedono strumenti di sostegno per compensare i guadagni persi, evidenziando le difficoltà dei lavoratori. L’ordinanza riguarda specifici orari e zone della città, e ha suscitato reazioni tra i rider, che si trovano a dover scegliere tra sicurezza e reddito. La misura mira a tutelare la salute dei lavoratori, ma genera tensioni sul fronte economico.

Non consegnare quando l’asfalto brucia, ma nemmeno perdere una parte della paga. È il nodo che si apre a Milano dopo l’ ordinanza del Comune che, da oggi 7 luglio e fino al 23 settembre, impone alle piattaforme di food delivery di ridurre o sospendere l’assegnazione delle consegne ai rider nella fascia più critica delle giornate di caldo estremo: dalle 12.30 alle 16., quando la piattaforma Worklimate di INAIL-CNR segnala un rischio “alto”. Il provvedimento rafforza l’ordinanza regionale del 9 giugno, estendendo la tutela anche ai lavoratori delle piattaforme digitali di consegna. Cosa prevede l’ordinanza di Milano. L’ordinanza riguarda i soggetti che organizzano, gestiscono o assegnano consegne a domicilio tramite piattaforme digitali e ciclofattorini in bicicletta. 🔗 Leggi su Open.online

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