Le aziende della Puglia devono sospendere le attività all'aperto tra le 12:30 e le 16:00, durante le ore più calde del giorno. Questa disposizione riguarda principalmente i lavoratori impegnati in lavori sotto il sole. Le imprese sono tenute a consultare quotidianamente il livello di rischio climatico, verificando le condizioni meteorologiche prima di riprendere le attività. La normativa si applica a tutte le categorie coinvolte in lavori esterni durante le ore di massimo calore.

? Punti chiave Quali categorie di lavoratori sono obbligate a fermarsi tra le 12:30 e le 16:00?. Come possono le aziende consultare ogni giorno il livello di rischio climatico?. Chi deve rispettare il nuovo divieto per proteggere la salute pubblica?. Come influirà questa misura sulla produzione agricola e sui cantieri edili?.? In Breve Divieto valido fino al 15 settembre 2026 per prevenire rischi sanitari estremi.. Settori coinvolti agricoltura, edilizia, cave, florovivaistico e logistica urbana con rider.. Obbligo di consultare il portale Worklimate.it per monitorare i livelli di rischio.. Fascia oraria di sospensione attività fissata tra le 12:30 e le 16:00. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Puglia: stop al lavoro sotto il sole nelle ore più calde del giorno

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