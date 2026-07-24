Le aree verdi di Castione della Presolana sono state chiuse al pubblico di notte. L’amministrazione comunale ha disposto la chiusura dei parchi pubblici per prevenire schiamazzi e comportamenti di degrado durante le ore serali e notturne. La decisione mira a tutelare gli spazi e garantire maggiore tranquillità nelle zone dedicate al relax e alla natura. Il provvedimento riguarda le zone verdi di maggior afflusso turistico e locale.

Il Comune di Castione della Presolana, una delle maggiori località turistiche della Bergamasca, dice "stop" a schiamazzi e degrado nei parchi pubblici. Dopo aver ricevuto numerose lamentele da parte dei residenti e dei tantissimi turisti in paese, la sindaca Samantha Tagliaferri ha deciso di correre ai ripari. Con un’apposita ordinanza è stata infatti disposta la chiusura di tutti i parchi giochi, dalle 21,30 alle 7,30, valida sino alla fine del mese di agosto. "Questa ordinanza – spiega Tagliaferri – è nata dalle problematiche che si sono registrate fin dall’anno scorso. Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da parte di chi vive vicino alle aree verdi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Stop ai rumori. Aree verdi chiuse di notte

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