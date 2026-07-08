Censimento dei parchi | 25 aree verdi una per ogni 500 abitanti 60 mila metri quadrati di aree verdi
Nel censimento delle aree verdi, sono state individuate 25 zone, con una media di una per ogni 500 abitanti, coprendo complessivamente 60 mila metri quadrati. Questi dati riguardano le aree verdi presenti sul territorio e sono stati raccolti in un rapporto aggiornato. La rilevazione ha evidenziato la distribuzione e la quantità di spazi destinati al tempo libero e alla natura per la popolazione.
Arezzo, 8 luglio 2026 – Censimento delle aree verdi e dei parchi: 25 aree verdi, una per ogni 500 abitanti, 60 mila metri quadrati di aree verdi. L’amministrazione di Bibbiena ha fatto un censimento delle aree verdi e parchi pubblici attivi, un patrimonio di 25 strutture che offrono agli abitanti di ogni quartiere non solo un luogo di ritrovo, di gioco, di socialità ma in molti casi anche un ricovero in prossimità delle abitazioni, dalle ondate di calore. Ad annunciarlo è stato il Sindaco Filippo Vagnoli che, sulle aree verdi e i parchi pubblici, ha fatto un lavoro puntuale in questi anni dandosi anche un obiettivo: averne almeno una per ogni quartiere di Bibbiena. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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