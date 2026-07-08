Censimento dei parchi | 25 aree verdi una per ogni 500 abitanti 60 mila metri quadrati di aree verdi

Notizia in breve

Nel censimento delle aree verdi, sono state individuate 25 zone, con una media di una per ogni 500 abitanti, coprendo complessivamente 60 mila metri quadrati. Questi dati riguardano le aree verdi presenti sul territorio e sono stati raccolti in un rapporto aggiornato. La rilevazione ha evidenziato la distribuzione e la quantità di spazi destinati al tempo libero e alla natura per la popolazione.