Paura nel pomeriggio alberi e rami caduti per il forte vento | auto danneggiate e aree verdi chiuse
Nel pomeriggio di lunedì 11 maggio, il forte vento ha causato la caduta di alberi e rami in diverse zone di Parma e provincia. Alcuni rami sono finiti su autovetture, provocando danni, mentre alcune aree verdi sono state chiuse per motivi di sicurezza. La situazione ha richiesto interventi di emergenza da parte dei vigili del fuoco e delle squadre di manutenzione. Nessuna informazione su feriti o danni più gravi è stata comunicata.
Il forte vento a Parma e provincia ha provocato diversi danni in città, nel corso del pomeriggio di lunedì 11 maggio. In particolare in via Bolzoni si è verificato la caduta di un albero che ha colpito due auto parcheggiate lungo la strada, provocando il danneggiamento di uno dei due mezzi.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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