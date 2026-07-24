Stipendi insegnanti in Europa l’Italia è fanalino di coda | -57% rispetto al Lussemburgo docenti pagati meno di greci e spagnoli Pacifico ANIEF | Non chiediamo privilegi ma equità

Il valore di un insegnante in Italia vale meno della metà di quello di un suo collega lussemburghese. E meno anche di quello di un docente greco, spagnolo o francese. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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