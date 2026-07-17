Pacifico ANIEF | Burnout precariato e gap di genere così la scuola italiana è il fanalino di coda dei diritti sociali europei INTERVISTA

Secondo un rappresentante di ANIEF, la scuola italiana si trova in fondo alla classifica europea per diritti sociali, con problemi di burnout, precariato e disparità di genere. L’intervista evidenzia che si sta passando dalla fase di studio a quella di attuazione, ma sono necessarie azioni concrete per tradurre in pratica i principi del Pilastro Europeo dei Diritti Sociali. La richiesta è di interventi immediati per migliorare le condizioni lavorative e sociali nel settore scolastico.

"Stiamo passando da una fase di studio a una fase di realizzazione. Ora servono iniziative concrete per trasformare in realtà i principi sanciti dal Pilastro Europeo dei Diritti Sociali". L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Pacifico: Burnout, precariato e gap di genere, così scuola è fanalino di coda dei diritti sociali

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