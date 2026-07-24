Stipendi docenti ad agosto arrivano aumenti arretrati e rimborsi del 730 ma non per tutti | come cambia il cedolino

A partire da agosto 2026, gli stipendi di docenti e personale Ata subiranno aumenti e saranno pagati gli arretrati accumulati. Le nuove cifre saranno visibili nel cedolino di quel mese. Tuttavia, non tutti riceveranno gli stessi benefici, poiché alcune categorie potrebbero essere escluse o avere differenze nelle liquidazioni. I rimborsi del modello 730 saranno effettuati, ma non in modo uniforme per tutti i destinatari.

Stipendi docenti e personale Ata, novità in arrivo con il cedolino di agosto 2026. Dal mese prossimo infatti entreranno in vigore gli aumenti e saranno liquidati anche gli arretrati.. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Stipendi Scuola: ad agosto arrivano aumenti e arretrati!

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