Gli aumenti e gli arretrati del Ccnl scuola per il triennio 2025-2027 saranno accreditati con il cedolino di agosto 2026. La consegna avverrà con qualche settimana di ritardo rispetto alle previsioni iniziali. Le nuove retribuzioni riguardano docenti e personale Ata, secondo quanto stabilito nel rinnovo del contratto collettivo. La misura interessa tutto il comparto “Istruzione e Ricerca”.

L’attesa è finita, ma con qualche settimana di ritardo rispetto alle aspettative iniziali. Gli arretrati e gli aumenti previsti dal rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) del comparto “Istruzione e Ricerca” per il triennio 2025-2027 arriveranno con il cedolino di agosto 2026. La novità interessa circa 1,2 milioni di lavoratori tra docenti, personale Ata e addetti del comparto Afam. Si tratta dell’attuazione concreta della parte economica dell’accordo firmato lo scorso 1° luglio all’Aran. Aumenti e arretrati, cosa cambia da agosto. Dopo i problemi legati al cedolino di giugno, che non riportava né incrementi né arretrati, è arrivata la conferma ufficiale da parte di NoiPA: gli adeguamenti tabellari saranno applicati direttamente nella busta paga di agosto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Stipendi scuola, ad agosto arrivano aumenti e arretrati del Ccnl: gli importi per docenti e Ata

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Aumenti e arretrati docenti e ATA, ok del governo: quando arriveranno

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