Ad agosto, il personale della scuola riceverà aumenti salariali e arretrati relativi al nuovo contratto 2025-2027. Dopo la firma dell’accordo economico, le buste paga saranno aggiornate con gli incrementi tabellari e i pagamenti arretrati maturati nei mesi precedenti. È importante controllare attentamente il cedolino per verificare gli importi aggiuntivi, eventuali detrazioni e la corretta applicazione delle nuove tariffe salariali.

Agosto diventa il mese da segnare in rosso per il personale della scuola. Dopo la firma definitiva della parte economica del nuovo contratto del comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027, il prossimo passaggio concreto è quello che interessa direttamente la busta paga: l’arrivo degli aumenti tabellari e degli arretrati maturati nei mesi precedenti. La novità riguarda prima di tutto docenti e personale ATA, ma il perimetro è più ampio della sola scuola in senso stretto, perché il contratto coinvolge l’intero comparto Istruzione e Ricerca, quindi anche università, enti pubblici di ricerca e istituzioni Afam. In tutto, si parla di circa 1,2 milioni di lavoratori, una platea enorme che da settimane controlla cedolini, comunicazioni NoiPA e simulazioni sugli importi attesi. 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - Stipendi scuola, ad agosto arrivano aumenti e arretrati: chi li riceve e cosa controllare sul cedolino

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Aumenti e arretrati docenti e ATA, ok del governo: quando arriveranno

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