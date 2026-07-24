Stefano Picariello | filosofia lavoro e ambizioni della coppia Pratesi-Orciani

Notizia in breve

Durante la puntata di Beach Zone, il talk di OA Sport TV, è stato ospite Stefano Picariello. Ha parlato delle sue esperienze e delle ambizioni della coppia formata da Pratesi e Orciani. La conversazione si è soffermata su temi di filosofia, lavoro e progetti futuri. Nessun altro dettaglio legato a eventi o dichiarazioni specifiche è stato fornito. La trasmissione è condotta da Simona Bastiani ed Enrico Spada.