Stefano Picariello | filosofia lavoro e ambizioni della coppia Pratesi-Orciani

Da oasport.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la puntata di Beach Zone, il talk di OA Sport TV, è stato ospite Stefano Picariello. Ha parlato delle sue esperienze e delle ambizioni della coppia formata da Pratesi e Orciani. La conversazione si è soffermata su temi di filosofia, lavoro e progetti futuri. Nessun altro dettaglio legato a eventi o dichiarazioni specifiche è stato fornito. La trasmissione è condotta da Simona Bastiani ed Enrico Spada.

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Nuovo appuntamento con Beach Zone, il talk di OA Sport TV condotto da Simona Bastiani ed Enrico Spada. Ospite della puntata è Stefano Picariello, uno degli allenatori emergenti del beach volley italiano, protagonista del percorso di crescita della coppia formata da Sofia Orciani e Alice Pratesi, oggi tra le realtà più interessanti del panorama nazionale. Nel corso dell’intervista, Picariello ripercorre il suo originale percorso sportivo: dagli inizi nel surf, passando per il mondo della marineria e della pallavolo indoor, fino all’approdo nel beach volley grazie all’incontro con due autentici punti di riferimento della disciplina come Andrea Ghiurghi e Dionisio Lequaglie. 🔗 Leggi su Oasport.it

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