Alice Pratesi e Sofia Orciani si sono piazzate sul podio a Bibione durante una tappa di Beach Zone. Le due atlete hanno concluso la competizione in una posizione che le colloca tra le prime del torneo. La manifestazione si è svolta sulla sabbia, con le giocatrici che hanno mostrato un ottimo livello di gioco. La gara ha coinvolto diverse coppie, e le due atlete hanno ottenuto il risultato in modo convincente.

Nuova puntata di Beach Zone con protagoniste Alice Pratesi e Sofia Orciani, una delle coppie emergenti più interessanti del beach volley italiano femminile. Dopo essersi messe in evidenza nella scorsa stagione al debutto insieme nel Campionato Italiano, le due atlete hanno iniziato nel migliore dei modi anche l’estate 2026 conquistando il terzo posto al Campionato Italiano per società di Bibione. Nel corso dell’intervista ai microfoni di Simona Bastiani, Cindy Lee Fezzi ed Enrico Spada, Alice Pratesi e Sofia Orciani raccontano il percorso che le ha portate a costruire un’intesa sempre più solida, dentro e fuori dal campo. “Armonia” e “insieme” sono le parole chiave di una coppia che sta crescendo rapidamente sia dal punto di vista tecnico che tattico, con obiettivi sempre più ambiziosi nel panorama del beach volley italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Alice Pratesi e Sofia Orciani sul podio a Bibione: armonia vincente sulla sabbia

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