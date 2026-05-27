La filosofia della DOP Economy | si presenta il lavoro di Mauro Rosati

Il volume “La filosofia della DOP Economy” sarà presentato mercoledì 28 maggio alle 11 nell’Aula Magna del Campus Unisannio a Benevento. La presentazione si svolgerà in presenza e riguarda il lavoro di Mauro Rosati.

Tempo di lettura: 2 minuti Mercoledì 28 maggio alle ore 11.00, presso l’Aula Magna del Campus Unisannio di via delle Puglie a Benevento, si terrà la presentazione del volume “La filosofia della DOP Economy”. Come il cibo di qualità può generare cultura, comunità e futuro di Mauro Rosati, direttore della Fondazione Qualivita e tra i principali studiosi e divulgatori italiani del sistema delle Indicazioni Geografiche. L’iniziativa è promossa dall’AfeLab – Contamination Lab del Corso di Economia Agroalimentare dell’Università degli Studi del Sannio. Il libro propone una riflessione sulla DOP Economy come modello fondato sulla relazione tra qualità, origine e comunità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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