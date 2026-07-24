Stefano Mazzoli ha vinto il torneo Corales Puntacana, imbucando un birdie all’ultima buca. Dopo aver concluso, si è scusato con le lacrime, rivelando che in 18 buche la sua vita è cambiata. La vittoria gli ha aperto le porte per sognare le finali del DP World Tour. Mazzoli ha lasciato il campo visibilmente emozionato, con il volto segnato dalla commozione.

“Scusate se piango”. Dopo aver imbucato l’ultimo putt alla 18, quello che valeva il birdie che gli garantiva la vittoria al Corales Puntacana, nel momento in cui la sua vita improvvisamente accelerava, Stefano Mazzoli non è stato per niente bravo a nascondere le sue emozioni. Sempre che abbia fatto il minimo tentativo di trattenere lacrime e singhiozzi: “Il mio ultimo anno è stato come andare sulle montagne russe”. Stefano ha 29 anni, una carriera tortuosa, tutto quello che ha raggiunto lo ha conquistato lavorando e sudando, girando il mondo per trovare la sua strada. Finora aveva tre successi sull’Alps Tour, nulla in confronto a quello che ha portato a casa la settimana scorsa: soltanto Francesco Molinari, prima di lui, aveva colorato con un po’ d’azzurro l’albo d’oro del Pga Tour. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Stefano Mazzoli: "La mia vita è cambiata in 18 buche. Ora sogno le finali del DPWorld Tour"

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