Scorta per Mario Sechi dopo una minaccia | In mezza giornata la mia vita è cambiata

Mario Sechi ha ricevuto una scorta dopo una minaccia considerata concreta. L’assegnazione è avvenuta in poche ore, cambiandogli la vita in un giorno. Sechi ha commentato che, sebbene le minacce siano frequenti, non si aspetta mai cosa possa succedere. La decisione delle autorità è stata presa in risposta a un rischio reale, senza ulteriori dettagli sulle nature della minaccia o sui soggetti coinvolti.

(Adnkronos) – "Succede. Ma non sai cosa ti sta per succedere". Così inizia il racconto di Mario Sechi dopo la decisione delle autorità di assegnargli la scorta per una minaccia considerata concreta. Una giornata improvvisa, segnata dalla telefonata del prefetto Claudio Sgaraglia e dalla visita del questore Bruno Megale, che gli comunicano la necessità della. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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