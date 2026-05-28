Mario Sechi è sotto scorta dopo le minacce di morte | Non la volevo in mezza giornata la mia vita è cambiata

Notizia in breve

Mario Sechi, giornalista e direttore di un quotidiano, è stato messo sotto protezione in seguito a minacce di morte provenienti da gruppi anarchici o insurrezionalisti. Le minacce sono state considerate abbastanza gravi da richiedere la presenza di forze di sicurezza. Sechi ha dichiarato che in poche ore la sua vita è cambiata drasticamente. Non sono stati forniti dettagli sulle minacce o sulle modalità con cui sono state fatte.