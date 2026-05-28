Mario Sechi è sotto scorta dopo le minacce di morte | Non la volevo in mezza giornata la mia vita è cambiata
Mario Sechi, giornalista e direttore di un quotidiano, è stato messo sotto protezione in seguito a minacce di morte provenienti da gruppi anarchici o insurrezionalisti. Le minacce sono state considerate abbastanza gravi da richiedere la presenza di forze di sicurezza. Sechi ha dichiarato che in poche ore la sua vita è cambiata drasticamente. Non sono stati forniti dettagli sulle minacce o sulle modalità con cui sono state fatte.
Mario Sechi, giornalista e direttore del quotidiano Libero, è sotto scorta in quanto bersaglio di minacce provenienti dall'area anarco-insurrezionalista. Minacce arrivate in relazione ad alcuni editoriali scritti da Sechi sulla morte - avvenuta a Roma il 20 marzo scorso -, di Alessandro. 🔗 Leggi su Today.it
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Il direttore di Libero ed ex direttore dell'Agi, Mario Sechi, è sotto tutela dopo alcune minacce provenienti dall'area anarco-insurrezionalista. Le intimidazioni, secondo quanto si apprende, sono arrivate in relazione ad alcuni editoriali scritti da Sechi sulla morte x.com
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