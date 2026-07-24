Il gruppo di Forza Italia non voterà le norme sulle intercettazioni, secondo quanto dichiarato dalla presidente dei senatori. La legge elettorale, invece, è ancora in discussione e si aspetta di conoscere i dettagli. La politica si divide su questi temi, mentre il partito si mantiene fermo sulla sua posizione. La leader ha espresso disappunto per il clima di forte contrapposizione, sottolineando la priorità della governabilità.

Stefania Craxi, presidente dei senatori di FI, tutta la sua vita è stata all’insegna del garantismo. Come si trova in questo clima di contrapposizione durissimo?«Non nascondo il disappunto. La mia cultura è un’altra: è quella del rispetto delle istituzioni e della responsabilità di chi ricopre ruoli pubblici, che deve misurare le parole e non alimentare le tensioni. È un principio condiviso da molti più cittadini di quanto si pensi, ed è rappresentato da FI. Per noi, il garantismo non è impunità ma l’essenza stessa dello stato di diritto». Lei ha firmato per la grazia a Roggero?«Ho firmato, consapevole che è una prerogativa presidenziale e non un quarto grado di giudizio. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Stefania Craxi: «Legge elettorale? Serve la governabilità, ora aspettiamo i dettagli. Ma sulle intercettazioni FI non voterà quelle norme»

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