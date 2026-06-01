Guerra in Ucraina Stefania Craxi FI | tempi lunghi Ma apriamo subito i negoziati

Notizia in breve

La senatrice di Forza Italia ha affermato che i tempi per l’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea saranno lunghi, ma ha chiesto di avviare subito i negoziati. Ha spiegato che è necessario accelerare il processo, anche se si prevede un percorso complesso. La posizione arriva in un momento di tensioni legate alla guerra in Ucraina. La senatrice ha sottolineato l’importanza di un impegno rapido per avvicinare il paese alle istituzioni europee.