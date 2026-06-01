Guerra in Ucraina Stefania Craxi FI | tempi lunghi Ma apriamo subito i negoziati
La senatrice di Forza Italia ha affermato che i tempi per l’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea saranno lunghi, ma ha chiesto di avviare subito i negoziati. Ha spiegato che è necessario accelerare il processo, anche se si prevede un percorso complesso. La posizione arriva in un momento di tensioni legate alla guerra in Ucraina. La senatrice ha sottolineato l’importanza di un impegno rapido per avvicinare il paese alle istituzioni europee.
Roma, 1 giugno 2026 – Senatrice Craxi, l’adesione dell’Ucraina all’Ue va accelerata o, come sostiene il ministro Crosetto, in questo momento creerebbe problemi non solo politici, ma anche economici? “Mi permetta innanzitutto di chiarire i termini della discussione – avvisa Stefania Craxi, capogruppo di Forza Italia al Senato, una lunga esperienza in politica estera –. Non stiamo parlando dell’adesione dell’Ucraina all’Unione europea, ma dell’avvio della seconda parte di un lungo percorso. Il processo di adesione, infatti, si articola in più passaggi ed è regolato da tempi e modalità precise che devono essere rispettati”. https:www.quotidiano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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