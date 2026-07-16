Il presidente del Senato ha dichiarato che il voto sull'emendamento riguardante le preferenze non rappresenta un voto di sfiducia, anche se si poteva evitare. Ha precisato che si trattava di un emendamento firmato da due partiti di maggioranza e non di una proposta inserita nel testo principale. La Russa ha aggiunto che, ora, è necessario riflettere sulla situazione.

Presidente La Russa, si aspettava che l'emendamento sulle preferenze venisse bocciato dall'Aula? «Sapevamo che fosse un voto a rischio, tant'è che parliamo di un emendamento firmato solo da due dei partiti di maggioranza e non di una proposta inserita nel testo base. Ci sono partiti che legittimamente ritengono che le preferenze possano creare problemi di trasparenza e altri come FdI, che invece ritengono importante dare al popolo la scelta di decidere i propri rappresentanti. Tuttavia prima del voto, anche Forza Italia e Lega si erano dichiarati convinti di votare sì». Tra i voti mancanti anche quelli di alcuni colleghi del centrodestra. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Legge elettorale, La Russa: «Non è un voto di sfiducia, ma si poteva evitare. Ora serve una riflessione»

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