Gli Stati Uniti applicheranno da venerdì nuovi dazi tra il 10% e il 12,5% su oltre 60 partner commerciali, tra cui l'Unione Europea e il Regno Unito. La misura nasce dall'intenzione di contrastare il presunto utilizzo di lavoro forzato nelle filiere di produzione coinvolte. La decisione riguarda una serie di tariffe che entreranno in vigore nel corso dei prossimi giorni.

Gli Stati Uniti hanno deciso di imporre da venerdì nuovi dazi tra il 10% e il 12,5% su oltre 60 partner commerciali, nell'ambito di una nuova serie di tariffe che l'amministrazione Trump intende utilizzare per combattere il presunto lavoro forzato. Le misure, diffuse dall'Ufficio del Rappresentante per il Commercio Usa, Jamieson Greer, sono destinate a sostituire i dazi temporanei del 10% introdotti precedentemente, la cui validità scade venerdì, dopo la decisione della Corte Suprema di annullare la maggior parte delle tariffe globali imposte a febbraio dall'ex presidente Trump. I Paesi nel mirino Secondo la ricostruzione del Financial Time, tra i Paesi colpiti figurano partner storici degli Stati Uniti come Giappone, Corea del Sud, India, Canada, Ue, Regno Unito, Cina e Brasile. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Stati Uniti: al via nuovi dazi dal 10 al 12,5% contro oltre 60 partner commerciali, incluse Ue e Regno Unito

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Al via i nuovi dazi di Trump. Mercati nel caos

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