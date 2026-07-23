Nuovi dazi Usa dal 10 al 12.5% per oltre 60 Paesi Casa Bianca | Le tariffe in vigore da domani

Da ilmessaggero.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da domani, gli Stati Uniti applicheranno nuovi dazi tra il 10% e il 12,5% a oltre 60 paesi, secondo quanto annunciato dalla Casa Bianca. Le tariffe sono state introdotte a causa di preoccupazioni sul lavoro forzato. La misura riguarda numerosi partner commerciali, con l’obiettivo di affrontare le questioni legate alle pratiche di sfruttamento sul lavoro. I dazi resteranno in vigore fino a nuova comunicazione.

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La Casa Bianca ha annunciato che gli Usa imporranno nuovi dazi su molti partner commerciali a causa delle preoccupazioni relative al lavoro forzato. I dazi, che entreranno in vigore domani, variano dal 10% al 12,5%. I prodotti già soggetti a dazi specifici per settore non saranno interessati da questa misura. I nuovi dazi entreranno in vigore venerdì alle 00:01 ora locale (04:01 GMT), proprio nel momento in cui scadranno i dazi temporanei del 10%, introdotti da Donald Trump dopo l'annullamento dei precedenti da parte della Corte Suprema all'inizio di febbraio. I dazi scatteranno dalla mezzanotte di Washington di venerdì (le 6 di sabato in Italia) contro 60 partner commerciali e interesseranno oltre il 99% del commercio Usa. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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