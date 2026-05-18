Westerlo-Standard Liegi martedì 19 maggio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 19 maggio 2026 alle 20:30 si gioca il penultimo turno della fase Conference della Jupiler League belga, con il Westerlo che affronta in casa lo Standard Liegi. La partita rappresenta un’occasione importante per il Westerlo di avvicinarsi alla vetta della classifica, mentre lo Standard Liegi cerca punti fondamentali per mantenere la propria posizione nella competizione. Entrambe le squadre arrivano con obiettivi chiari e punti da conquistare in vista delle ultime giornate della stagione.

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Penultimo turno della fase Conference di Jupiler League belga con il Westerlo che si gioca le residue chances di primo posto in casa contro lo Standard Liegi.  È ormai una lotta a 3 per l’unico posto disponibile con i Kemphanen che cercano una qualificazione europea che manca da ben 14 anni, e che hanno ritrovato un minimo di entusiasmo on la vittoria. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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