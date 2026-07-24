Fognano (Pistoia), 24 luglio 2026 – È tornata a Fognano la Staffetta " Corri per Alessio ", organizzata dalla Pro Loco Fognano con l'assistenza tecnica della Asd Aurora Montale e del Gruppo Podistico Croce d'Oro Montale, inserita nel programma degli eventi E.State al Monumento. Oltre sessanta coppie hanno preso parte alla manifestazione, condividendo una serata di sport e amicizia, conclusa con il tradizionale momento conviviale reso possibile dall'ottimo servizio di ristorazione della festa estiva della Pro Loco. LE CLASSIFICHE Scenario dell'evento è stato il suggestivo parco-monumento ideato dall'artista Iorio Vivarelli, nato proprio a Fognano e qui sepolto per sua volontà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Staffetta "Corri per Alessio", foto e classifica della sesta edizione

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