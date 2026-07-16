Nonostante il caldo intenso e la concomitanza con la semifinale dei Mondiali di calcio, il pubblico si è radunato in piazza Risorgimento a Quarrata per seguire la staffetta podistica del Palio dei Rioni. La piazza era piena di spettatori che hanno assistito alla competizione tra i diversi rioni, con la classifica finale e le foto della gara pubblicate successivamente.

Quarrata (Pistoia), 16 luglio 2026 – Il caldo torrido e la semifinale dei Mondiali di calcio non hanno fermato il pubblico quarratino, che si è riversato in piazza Risorgimento per assistere alla staffetta podistica del Palio dei Rioni di Quarrata. Otto rioni si sono sfidati per conquistare il trofeo detenuto dalla Lupa, vincitrice della passata edizione con un ampio margine sugli avversari. LA CLASSIFICA Quest'anno, invece, fin dalle prime battute la gara è stata combattuta e incerta, con continui cambi di posizione che hanno dato vita a uno spettacolo avvincente, tenendo il pubblico con il fiato sospeso fino all'ultima frazione. Il percorso di 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Palio dei Rioni di Quarrata, foto e classifica della staffetta

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