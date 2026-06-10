Oltre 200 persone hanno partecipato alla corsa “Corri e Mangia” a Tavarnelle Val di Pesa. La gara si è svolta questa mattina, con partenza e arrivo in centro paese. La classifica vede al primo posto un uomo con un tempo di 32 minuti e 15 secondi. Seguono altri atleti, alcuni arrivati con oltre cinque minuti di svantaggio. La manifestazione ha visto anche numerosi spettatori lungo il percorso.

Tavarnelle Val di Pesa, 10 giugno 2026 – Oltre 200 partecipanti tra podisti competitivi e camminatori hanno dato vita alla 16ª edizione della "Corri e Mangia", manifestazione podistica organizzata dalla Polisportiva Tavarnelle sotto l'egida del Comitato UISP di Firenze e con il patrocinio del Comune di Barberino Tavarnelle. La gara competitiva di 9 chilometri e la passeggiata ludico-motoria di 4 chilometri hanno accompagnato gli atleti lungo uno dei territori più suggestivi del Chianti fiorentino, tra dolci saliscendi, vigneti e scorci panoramici che rendono questa manifestazione particolarmente apprezzata dagli appassionati della corsa. https:www. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Corri e Mangia a Tavarnelle, foto e classifica della corsa

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