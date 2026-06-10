Corri e Mangia a Tavarnelle foto e classifica della corsa

Da lanazione.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Oltre 200 persone hanno partecipato alla corsa “Corri e Mangia” a Tavarnelle Val di Pesa. La gara si è svolta questa mattina, con partenza e arrivo in centro paese. La classifica vede al primo posto un uomo con un tempo di 32 minuti e 15 secondi. Seguono altri atleti, alcuni arrivati con oltre cinque minuti di svantaggio. La manifestazione ha visto anche numerosi spettatori lungo il percorso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tavarnelle Val di Pesa, 10 giugno 2026 – Oltre 200 partecipanti tra podisti competitivi e camminatori hanno dato vita alla 16ª edizione della "Corri e Mangia", manifestazione podistica organizzata dalla Polisportiva Tavarnelle sotto l'egida del Comitato UISP di Firenze e con il patrocinio del Comune di Barberino Tavarnelle. La gara competitiva di 9 chilometri e la passeggiata ludico-motoria di 4 chilometri hanno accompagnato gli atleti lungo uno dei territori più suggestivi del Chianti fiorentino, tra dolci saliscendi, vigneti e scorci panoramici che rendono questa manifestazione particolarmente apprezzata dagli appassionati della corsa. https:www. 🔗 Leggi su Lanazione.it

corri e mangia a tavarnelle foto e classifica della corsa
© Lanazione.it - Corri e Mangia a Tavarnelle, foto e classifica della corsa
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Mezza del Mugello, foto e classifica della corsaIl 3 maggio il Mugello ha ospitato una gara podistica che si inserisce tra le manifestazioni più seguite della regione.

Per i colli del sud, foto e classifica della corsa di CandeliNella mattina del 6 aprile 2026, sulle colline del levante fiorentino, si è svolta la 40ª edizione della corsa podistica di Candeli.

Temi più discussi: Corri e Mangia a Tavarnelle, arriva la 16esima edizione; Le ricette di Biagio: ziti alla puttanesca. E lunedì corri ad applaudire il nuovo sindaco, anche se non l’hai votato; Trofeo Estivo Nave, grande successo per la corsa solidale; Solidarietà con il memorial Mario Rimini. Via alla gara ciclistica in favore dell’Anffas.

corri e mangia aCorri e mangia a Tavarnelle, foto e classifica della corsaLa sedicesima edizione della manifestazione podistica ... msn.com

corri e mangia aCorri e Mangia a Tavarnelle, arriva la 16esima edizioneUno degli appuntamenti più apprezzati dell'estate podistica fiorentina ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web