staff italia quali saranno i collaboratori di pirlo in nazionale il maestro chiama i suoi fedelissimi

Andrea Pirlo ha annunciato i nomi dei membri del suo staff tecnico per la Nazionale. Tra i collaboratori ci sono alcuni fedelissimi del tecnico, scelti per affiancarlo durante il suo incarico. La lista include figure che lo hanno accompagnato in passato e altri professionisti selezionati per il nuovo progetto. La composizione dello staff rappresenta una svolta importante per il futuro della squadra.

Staff Italia, ecco i nomi dei collaboratori di Andrea Pirlo in Nazionale. Spazio ai fedelissimi, tutti i dettagli. Svolta definitiva per il futuro della panchina azzurra. Dopo il no incassato da Pep Guardiola, la direzione tecnica guidata da Paolo Maldini e Leonardo ha sciolto le riserve: il prossimo ct dell’Italia sarà Andrea Pirlo. La scelta è caduta sul campione del mondo del 2006, a cui la Federazione intende affidare un progetto a lungo termine di profonda rifondazione. L’obiettivo prioritario sarà quello di guidare la selezione verso la qualificazione agli Europei del 2028 prima e successivamente ai Mondiali del 2030, appuntamento irrinunciabile dopo tre edizioni consecutive in cui gli azzurri sono rimasti a guardare. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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