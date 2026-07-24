Il Maestro per l’Italia | Andrea Pirlo verso la poltrona di commissario tecnico della Nazionale Manca solo l’ufficialità della Figc

Andrea Pirlo è in trattative per diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio. Dopo il rifiuto di Pep Guardiola, la candidatura di Pirlo sembra essere quella più avanzata, con l’ufficialità ancora da comunicare dalla Figc. Pirlo, ex giocatore e regista della nazionale nel 2006, è stato scelto come possibile sostituto del precedente allenatore. La decisione definitiva dovrebbe essere annunciata a breve.

Dopo il no di Pep Guardiola, l’Italia riparte dal «Maestro», Andrea Pirlo. Dopo giorni a inseguire il tecnico spagnolo, sarà il regista del Mondiale 2006 il nuovo commissario tecnico della Nazionale. Mancherebbe solo l’ufficialità della Fgic, che per ora, precisa Ansa, non ha in programma annunci ufficiali su una eventuale formalizzazione dell’incarico. Questo quindi, secondo quanto riportano già diverse testate, il nome scelto dal direttore tecnico Paolo Maldini, con il supporto di Leonardo, e indicato al presidente federale Giovanni Malagò. Pronto per lui un contratto quadriennale. Un nome ad effetto, per certi versi sorprendente, visto che fino a poche settimane fa il profilo di Pirlo non era affatto circolato. 🔗 Leggi su Open.online

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PIRLO VERSO LA PANCHINA DELLITALIA: CONTRATTO FINO AL 2030

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