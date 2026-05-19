Il tecnico del Napoli si fa accompagnare da un gruppo di nove collaboratori che lo seguono da diversi anni. Questi professionisti sono parte stabile del suo staff e lavorano a stretto contatto con lui durante le trasferte e le sessioni di allenamento. Oltre a Stellini, che ha già collaborato con il tecnico in precedenti esperienze, ci sono altri membri che condividono con lui un rapporto di lunga data. La presenza di questo gruppo è una costante nel percorso del tecnico, anche in occasione delle recenti partite della nazionale.

"Chi siete? Cosa fate? Cosa portate? Sì, ma quanti siete?". Però con un fiorino non ci fareste un bel niente, dunque "Non vi resta che piangere". Il calcio moderno è un intreccio tra "aziende" che si fondono tra di loro ed il principio, ormai, vale ovunque: aziende sono (ovviamente) le società di calcio; e aziende sono diventate - per ciò che fatturano - anche i calciatori che il gergo definisce top player; e poi ci sono gli allenatori, che alla regola contemporanea non sfuggono, perché se un allenatore ha con sé dieci uomini, si è comunque di fronte ad un’impresa, neppure a conduzione familiare. La Antonio Conte & company o la Antonio... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Non solo Stellini: ecco chi sono i nove fedelissimi dello staff di Conte. Ora tutti in Nazionale?

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