È arrivata un'offerta di project financing per completare il cantiere dello Stadio dell’Acqua a Iolo. Nonostante la perdita dei fondi Pnrr, il Comune ha esercitato pressioni con penali sulla società responsabile del progetto. Ora si sta valutando una collaborazione con l’ente dedicato allo sport per avviare i lavori della grande piscina. La realizzazione dell'impianto è confermata, ma le modalità di finanziamento sono ancora in fase di definizione.

Lo Stadio dell’Acqua si farà. A Iolo nascerà il nuovo impianto atteso da tempo anche se i fondi Pnrr si sono persi e non torneranno più. Il Comune ha fatto pressing con penali nei confronti della società incaricata di progetto ed esecuzione e adesso è pronto ad una rinnovata sinergia con " Sport e Salute " per aprire il cantiere della maxi piscina. Parola del sindaco Matteo Biffoni. Nel frattempo la notizia del progetto fantasma è andata bel oltre i confini regionali. Un’azienda lombarda che si occupa della realizzazione di piscine e spazi acquatici avrebbe espresso nei giorni scorsi la disponibilità a contribuire all’ultimazione dello Stadio dell’Acqua. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piano Stadio dell’Acqua. È arrivata un’offerta per salvare il cantiere. Ipotesi project financing

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