Frosinone project financing per rilanciare lo Stadio del Nuoto | investimento da 2 milioni
A Frosinone è stata presentata una proposta di project financing per la riqualificazione e la gestione dello Stadio del Nuoto. Il progetto prevede un investimento totale di due milioni di euro volto a rilanciare l’impianto sportivo natatorio. La proposta riguarda l’intera operazione di riqualificazione dell’impianto e la sua futura gestione. La presentazione è stata ufficializzata nelle ultime settimane, senza ulteriori dettagli sui tempi e le modalità di realizzazione.
È stata ufficialmente presentata una proposta di project financing per la riqualificazione e la gestione dell’impianto sportivo natatorio dello Stadio del Nuoto, a Frosinone. L’iniziativa, avanzata dalla Bellator Frusino S.S.D. a r.l., punta a dare nuova linfa a una delle strutture sportive più. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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