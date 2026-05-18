Frosinone project financing per rilanciare lo Stadio del Nuoto | investimento da 2 milioni

A Frosinone è stata presentata una proposta di project financing per la riqualificazione e la gestione dello Stadio del Nuoto. Il progetto prevede un investimento totale di due milioni di euro volto a rilanciare l’impianto sportivo natatorio. La proposta riguarda l’intera operazione di riqualificazione dell’impianto e la sua futura gestione. La presentazione è stata ufficializzata nelle ultime settimane, senza ulteriori dettagli sui tempi e le modalità di realizzazione.

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