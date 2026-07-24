Stadio della Roma l’annuncio di Salvini | Parte la conferenza dei servizi Ecco quando

Lunedì inizia la conferenza dei servizi per il nuovo stadio della Roma a Pietralata. È il passaggio chiave dell’iter amministrativo. L’annuncio è arrivato da Salvini. La conferenza segna l’avvio ufficiale delle procedure per la realizzazione dell’impianto.

Roma, 24 luglio 2026 – Il progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata entra in una fase decisiva. Lunedì prenderà il via la conferenza dei servizi, passaggio centrale dell’iter amministrativo per la realizzazione dell’impianto giallorosso. Ad annunciarlo è stato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervistato dalla trasmissione “Gli Inascoltabili” su Radio Roma Sound. “ Lunedì presenteremo la conferenza dei servizi per lo stadio della Roma a Pietralata “, ha dichiarato il ministro. Stadio della Roma, l’iter parte lunedì. Secondo Salvini, il progetto della Roma si trova già in una fase avanzata. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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