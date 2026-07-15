Nuovo stadio Roma definito l’avvio della Conferenza dei servizi | si parte il 27 luglio

La Conferenza dei servizi per il nuovo stadio della Roma a Pietralata inizierà il 27 luglio e durerà 90 giorni. Il commissario straordinario ha stabilito questa data, segnando l’avvio ufficiale del procedimento.

Prende sempre più forma il nuovo stadio della Roma a Pietralata. Il commissario straordinario Massimo Sessa ha fissato l’inizio della Conferenza dei servizi, che si concluderà in 90 giorni, per il prossimo 27 luglio. L’iter, dunque, sembrerebbe procedere spedito e mancano ormai pochi passi alla posa della prima pietra. Dal 27 luglio a ottobre: il procedimento nel dettaglio. Lo stesso Massimo Sessa presiederà la prima seduta della Conferenza convocata per le ore 10 presso il Parlamentino del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. All’incontro parteciperanno numerose realtà, tra cui la Regione e Roma Capitale, chiamate a esaminare il progetto di fattibilità ( PFTE ) presentato lo scorso maggio dalla Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Nuovo stadio della Roma a Pietralata: ostacolo conferenza dei servizi!

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