Stadio della Roma a Pietralata al via la Conferenza dei servizi | il 27 luglio parte l’iter decisivo
Il 27 luglio inizia l’iter decisivo per il progetto dello Stadio della Roma a Pietralata, con l’apertura della Conferenza dei servizi. La procedura coinvolge diverse autorità e enti, che esamineranno le richieste e i documenti presentati. L’obiettivo è ottenere le autorizzazioni necessarie per avviare i lavori. La fase si svolge in un quadro di controlli e verifiche, senza indicazioni di tempi definiti per le decisioni finali.
Entra nel vivo il percorso amministrativo per la realizzazione del nuovo Stadio della Roma a Pietralata. Il prossimo 27 luglio prenderà ufficialmente il via la Conferenza dei servizi decisoria, il passaggio istituzionale chiamato a esaminare il Progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) presentato dall’AS Roma e ad avviare l’iter che potrebbe portare all’approvazione definitiva dell’opera. La data è fissata nell’ordinanza firmata dal commissario straordinario Massimo Sessa, nominato per seguire le opere strategiche legate agli Europei di calcio del 2032. L’obiettivo è arrivare al rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR), comprensivo della variante urbanistica, indispensabile per dare il via ai lavori del nuovo impianto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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Nuovo stadio della Roma a Pietralata: ostacolo conferenza dei servizi!
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