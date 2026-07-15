Stadio della Roma a Pietralata al via la Conferenza dei servizi | il 27 luglio parte l’iter decisivo

Notizia in breve

Il 27 luglio inizia l’iter decisivo per il progetto dello Stadio della Roma a Pietralata, con l’apertura della Conferenza dei servizi. La procedura coinvolge diverse autorità e enti, che esamineranno le richieste e i documenti presentati. L’obiettivo è ottenere le autorizzazioni necessarie per avviare i lavori. La fase si svolge in un quadro di controlli e verifiche, senza indicazioni di tempi definiti per le decisioni finali.