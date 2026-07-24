Sport sacralità e bellezza | dai bronzi di Riace alla censura televisiva

Notizia in breve

Nel 1972, due statue bronzee furono trovate nelle acque dello Ionio. Le statue rappresentano guerrieri opliti e risalgono al V secolo a.C. Sono state recuperate e portate alla luce dopo decenni di immersione. La loro scoperta ha attirato l’attenzione di archeologi e appassionati di storia antica. Le statue sono state successivamente esposte in un museo, diventando simbolo di arte e cultura. La loro presenza ha anche suscitato discussioni sulla tutela e conservazione dei beni culturali sommersi.