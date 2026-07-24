Sport sacralità e bellezza | dai bronzi di Riace alla censura televisiva
Nel 1972, due statue bronzee furono trovate nelle acque dello Ionio. Le statue rappresentano guerrieri opliti e risalgono al V secolo a.C. Sono state recuperate e portate alla luce dopo decenni di immersione. La loro scoperta ha attirato l’attenzione di archeologi e appassionati di storia antica. Le statue sono state successivamente esposte in un museo, diventando simbolo di arte e cultura. La loro presenza ha anche suscitato discussioni sulla tutela e conservazione dei beni culturali sommersi.
Roma, 24 lug – Nel 1972, due statue bronzee toccarono le “sacre sponde” dello Ionio. Le statue dei due guerrieri opliti (i bronzi di Riace), pur risalendo al V secolo a.C., offrirono una visione di bellezza i cui parametri restano incredibilmente immutati. Parametri di bellezza inscritti in un patrimonio di valori di cui il corpo si fa palinsesto. Le nuove linee guida dell’Unione Europea. Giorni fa, l’Unione Europea di Radiodiffusione (Ebu) ha diffuso nuove linee guida per le riprese nelle gare di atletica femminile. Le linee, che puntano a evitare la sessualizzazione dei corpi delle atlete, sono state pubblicate dall’organizzazione che riunisce le principali emittenti dei Paesi europei. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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