Le basi in marmo su cui sono poggiate le statue dei Bronzi di Riace si trovano in condizioni che preoccupano gli esperti, poiché potrebbero compromettere la stabilità complessiva delle opere. La presenza di sistemi di controllo climatico nelle aree espositive, necessari per la conservazione, potrebbe influire sulla struttura delle basi. La combinazione di questi fattori solleva dubbi sulla sicurezza delle statue e sulla loro conservazione nel tempo.

? Domande chiave Come possono le basi in marmo compromettere la stabilità dei Bronzi?. Perché i sistemi di controllo climatico mettono a rischio le statue?. Chi deve sbloccare i fondi per evitare il disastro al museo?. Quando verranno completati i lavori per proteggere i guerrieri di Riace?.? In Breve Il direttore Fabrizio Sudano conferma il degrado dei blocchi di marmo con sfere.. Gli impianti microclimatici di Palazzo Piacentini non garantiscono più il clima ideale.. Il Piano Strategico 2026-2028 prevede la risoluzione dei problemi entro il 2027.. Il comitato scientifico ha già approvato i progetti per la Sala dei Bronzi.. A Reggio Calabria, il professor Daniele Castrizio ha lanciato un allarme per i Bronzi di Riace a causa del deterioramento delle basi antisismiche nel Museo Archeologico Nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bronzi di Riace, il rischio: basi antisismiche in pericolo a Reggio

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