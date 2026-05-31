Una nuova analisi dei muscoli delle statue dei Bronzi di Riace suggerisce che potrebbero rappresentare figure storiche come Pericle e Temistocle. Lo studio si concentra sui dati fisici e sulla muscolatura per distinguere tra le due possibili identità. Le differenze nei dettagli muscolari sono state utilizzate per avanzare questa ipotesi, senza tuttavia confermarla definitivamente. La ricerca si basa sull’osservazione di caratteristiche anatomiche specifiche e sulla comparazione con descrizioni storiche di queste figure.

? Domande chiave Come può l'analisi dei muscoli rivelare l'identità di un eroe?. Quali dati fisici distinguono Pericle da Temistocle in queste statue?. Perché l'anatomia può cambiare la storia dell'archeologia classica?. Come influenzerà questo metodo la tutela dei tesori in Calabria?.? In Breve Riccardo Partinico presenta il metodo al Circolo Tennis Rocco Polimeni di Reggio Calabria.. Ezio Privitera e Giuseppe Bova partecipano all'apertura dell'evento a Reggio Calabria.. Ilda Tripodi e Roberta Schenal approfondiscono le implicazioni della nuova metodologia scientifica.. Il restauratore Nuccio Schepis illustra la gestione del patrimonio dei Bronzi di Riace. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bronzi di Riace: la nuova tesi identifica Pericle e Temistocle

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