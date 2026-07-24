Sport in tv oggi venerdì 24 luglio | GP Ungheria e Tour de France Sportface su Prime Video e Samsung TV

Da sportface.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi in televisione si tengono le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio d’Ungheria di Formula 1 e la diciannovesima tappa del Tour de France. Le prove libere sono trasmesse su Prime Video e Samsung TV, mentre la tappa del Tour de France viene seguita in diretta. La programmazione si concentra su eventi sportivi di ciclismo e automobilismo, con copertura in tempo reale e aggiornamenti sulle competizioni.

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Le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio d’Ungheria di Formula 1 e la diciannovesima tappa del Tour de France guidano il programma della giornata. Spazio anche a Italia-Cina nella World Cup femminile di pallanuoto e ai Mondiali di canoa slalom e scherma. Sui canali dedicati di Sportface TV appuntamenti con atletica, arrampicata, boxe e ginnastica, mentre prosegue la programmazione su Amazon Prime Video e Samsung TV. Giornata particolarmente intensa quella di venerdì 24 luglio, con appuntamenti in programma fin dalle prime ore del mattino. La scherma propone le fasi preliminari del fioretto femminile e della sciabola maschile ai Mondiali, mentre il Setterosa affronta la Cina nella World Cup di pallanuoto. 🔗 Leggi su Sportface.it

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