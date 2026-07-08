molfetta 677 iscritti per under 23 e multiple tutto in diretta su atletica italiana tv su sportface amazon prime video e samsung tv plus

A Molfetta si svolge un evento di atletica con 677 iscritti tra Under 23 e Multiple. La manifestazione viene trasmessa in diretta su Atletica Italiana Tv, Sportface TV, Amazon Prime Video e Samsung Tv Plus. È il terzo fine settimana consecutivo di grandi appuntamenti per l’atletica italiana. La competizione si svolge in Puglia, con numerosi atleti impegnati nelle varie discipline. La diretta permette di seguire le gare in tempo reale.

In Puglia, a Molfetta, siamo alle porte di un altro grande weekend per l’atletica: segui la diretta su Atletica Italiana Tv, sulla piattaforma Sportface TV Terzo weekend consecutivo di grandi appuntamenti per l’atletica italiana. Da venerdì 10 a domenica 12 luglio, lo stadio “Mario Saverio Cozzoli” di Molfetta (Bari) ospiterà una ricca doppia kermesse tricolore: i Campionati Italiani Under 23 e i Campionati Italiani Assoluti di Prove Multiple. Complessivamente, sono ben 677 gli atleti iscritti in rappresentanza di 197 società diverse, pronti a contendersi i 42 titoli in palio nel corso delle tre intense giornate di gare. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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