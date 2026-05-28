sportface e digital united studios su samsung tv plus con un canale fast dedicato interamente allo sport

Notizia in breve

Dal 28 maggio, Sportface TV è disponibile su Samsung TV Plus, ampliando la distribuzione dopo il debutto su Amazon Prime Video. Il canale FAST dedicato allo sport federale italiano si aggiunge così alle piattaforme di streaming gratuite e supportate da pubblicità, rafforzando la presenza del settore sportivo nel mercato dei servizi streaming senza costi di abbonamento. La collaborazione è promossa da Digital United Studios, partner di distribuzione del canale.