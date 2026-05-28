Sportface e Digital United Studios su Samsung TV Plus con un canale FAST dedicato interamente allo sport
Dal 28 maggio, Sportface TV è disponibile su Samsung TV Plus, ampliando la distribuzione dopo il debutto su Amazon Prime Video. Il canale FAST dedicato allo sport federale italiano si aggiunge così alle piattaforme di streaming gratuite e supportate da pubblicità, rafforzando la presenza del settore sportivo nel mercato dei servizi streaming senza costi di abbonamento. La collaborazione è promossa da Digital United Studios, partner di distribuzione del canale.
Dopo il debutto nell’ecosistema Amazon Prime Video, dal 28 maggio Sportface TV amplia la propria distribuzione sbarcando anche su Samsung TV Plus, rafforzando ulteriormente la presenza dello sport federale italiano nel panorama FAST (Free Ad-Supported Streaming TV). Il progetto, realizzato in collaborazione con Digital United Studios, porterà sul canale alcuni dei principali appuntamenti dello sport federale italiano e internazionale insieme a contenuti originali dedicati ai grandi protagonisti dello sport azzurro. Nel calendario anche il Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving dedicato alla scherma. Accanto alle dirette, Sportface TV proporrà anche una library dedicata ai grandi protagonisti dello sport italiano e internazionale. 🔗 Leggi su Sportface.it
Notizie e thread social correlati
Ufficiale: Sportface su Amazon Prime con Digital United StudioDa aprile, gli appassionati di sport potranno seguire gli eventi di SportFace in diretta su un canale FAST di Amazon Prime.
Ufficiale: Sportface sbarca su Amazon Prime con Digital United StudioDa aprile, gli appassionati di sport potranno seguire gli eventi di SportFace in diretta su un canale FAST di Amazon Prime.
Gli eventi di SportFace in diretta su un canale FAST nell’ecosistema Amazon PrimeSportFace annuncia il lancio, in collaborazione con Digital United Studios, di un nuovo canale FAST disponibile nell’ecosistema Amazon Prime, dedicato alla distribuzione in diretta degli eventi ... corrieredellosport.it
SportFace lancia canale FAST su Amazon Prime Video con Digital United StudiosSportFace annuncia il lancio, in collaborazione con Digital United Studios, di un nuovo canale FAST disponibile nell’ecosistema Amazon Prime, dedicato alla distribuzione in diretta degli eventi ... ilmattino.it