Sparatoria a Seregno colpito un uomo di 44 anni | è ricoverato in prognosi riservata

Notizia in breve

A Seregno, un uomo di 44 anni è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco ed è stato trasportato in ospedale con prognosi riservata. La sparatoria si è verificata in un'area pubblica, e le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per i rilievi. Al momento, non ci sono dettagli ufficiali sulle circostanze dell’accaduto o sull’eventuale coinvolgimento di altre persone. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’episodio.