Sparatoria a Seregno colpito un uomo di 44 anni | è ricoverato in prognosi riservata
A Seregno, un uomo di 44 anni è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco ed è stato trasportato in ospedale con prognosi riservata. La sparatoria si è verificata in un'area pubblica, e le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per i rilievi. Al momento, non ci sono dettagli ufficiali sulle circostanze dell’accaduto o sull’eventuale coinvolgimento di altre persone. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’episodio.
Sparatoria a Seregno (Monza e Brianza). Un uomo di 44 anni è stato trovato con diverse ferite da arma da fuoco: è ricoverato in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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